Ricardo Tozzi entra no elenco de 'Vai que Cola' Divulgação

Por O Dia

Publicado 29/11/2020 00:00 | Atualizado 29/11/2020 18:26

O Multishow estreia a nova temporada do humorístico 'Vai Que Cola', nesta segunda (30), a partir das 22h, com dois episódios diários. Paulo Gustavo, como Valdo, participa do primeiro episódio e dois personagens chegam para completar o elenco: Tomás (Ricardo Tozzi) e Bebeto (Maurício Manfrini).

Agora, os moradores do Méier passam a morar no apartamento de Valdo (Paulo Gustavo) no Leblon, já que o trambiqueiro precisa se manter foragido do Brasil por conta de artimanhas de seus parentes.