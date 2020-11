Cátia Paganote Divulgação

Por O Dia

Catia Paganote passou alguns dias em Fortaleza curtindo as belezas naturais do lugar, mas já está voltando para casa, em Vitória. A ex-paquita Miúxa é uma das apresentadoras do 'Fala Mulherada' na rádio Jovem Pan NEWS, todas as quintas-feiras, a partir das 15h. "É um programa das mulheres para as mulheres e também de todos que não tem papa na língua", contou a também influencer, que desde o início do ano trocou o Rio pela capital capixaba.