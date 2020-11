Beth Goulart e Nicette Bruno Reprodução

Por O Dia

Publicado 29/11/2020 18:34 | Atualizado 29/11/2020 18:38

A diretora e produtora Bárbara Bruno contou no final da tarde deste domingo (29) em um vídeo no Facebook que sua mãe, Nicette Bruno, de 87 anos, testou positivo para o novo coronavírus e precisou ser internada. Segundo ela, a veterana atriz está com ventilação não invasiva e passa bem.



"Estou aqui para dizer que, infelizmente, a Covid-19 bateu à nossa porta. Mamãe está com coronavírus, está internada, mas está passando bem, está com uma ventilação não invasiva. Eu tenho certeza, confiança e pela luz e pela força dela, Nicette Bruno, eu tenho certeza que ela vai vencer a Covid-19. Me solidarizo, como todas as pessoas que estão passando por esse processo, use máscara. Salva vidas", disse ela.