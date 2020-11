Matheus Baldi Divulgação

Por O Dia

Publicado 30/11/2020 11:48

Matheus Baldi estreou no 'Balanço Geral MG Manhã' no dia 23 de novembro. Com a estreia, a proposta da Rede Mais, afiliada da Record TV em Minas Gerais, é apostar no jornalismo logo no começo do dia. Baldi tem passagens pelo SBT/TV Alterosa e pela Record News, onde atuou por três anos.



O jornalista mineiro começou a carreira no Youtube em 2013. Depois do sucesso dos seus vídeos, foi convidado para comandar um programa de variedades na afiliada do SBT em Minas Gerais. Na Record News apresentou dois programas e um reality show.



Agora, à frente do 'Balanço Geral MG Manhã', a proposta é que os telespectadores comecem o dia bem informados e com muito alto astral. O programa aborda temas de interesse da comunidade com reportagens sobre serviços, economia e saúde, além de trazer informações sobre o dia a dia dos mineiros.