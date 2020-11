Andréia Sadi Reprodução

Por O Dia

Publicado 30/11/2020 16:50 | Atualizado 30/11/2020 17:25

Andréia Sadi está animada com o retorno do programa ‘Em Foco’ dentro do jornal ‘Edição das Dez’, nesta segunda-feira (30) na GloboNews. Mas, a jornalista fala também sobre a gravidez, que vai completar seis meses nas próximas semanas. Ela revela ter descoberto sozinha. "Estava de plantão do fim de semana, em casa, e o André tinha ido viajar. Tive umas dores e, no dia seguinte, fui ao médico. Ela disse que as dores eram dois bebês. Quando vi que era sério, quase desmaiei na cadeira. Liguei para o André, que estava para entrar ao vivo no 'Seleção Sportv', e contei. Ele começou a chorar de emoção e eu não parava de suar de nervoso", entrega.



Sadi confessa que ficou assustada no começo e preocupada em não dar conta de dois bebês. Ela também assume que planejava ser mãe daqui a três anos. "Eu estava pensando lá para 2023, depois da eleição presidencial e da Copa, seguindo o calendário de jornalistas de política e esporte. E um de cada vez. Então o choque foi duplo: grávidos e de gêmeos. Mas foi só no começo. Depois, fiquei muito animada e me senti abençoada com o privilégio de gerar duas vidas, de já dar um parceiro para o outro. O último choque foi descobrir que eram dois meninos. Eu jurava que eram duas meninas!", revelou à Vogue.