Publicado 30/11/2020 20:00 | Atualizado 30/11/2020 20:54

Mariana Rios está solteira. A atriz terminou o noivado com o empresário Lucas Kalil recentemente. Os dois estavam de casamento marcado para maio deste ano, em São Paulo, mas a união foi adiada para 2021 por conta da pandemia do novo coronavírus. Só que os dois decidiram agora, em comum acordo, colocar um ponto final na relação. A coluna soube e a assessoria da atriz confirmou o fim do relacionamento de um pouco mais de dois anos.

No início de julho, Mariana Rios e Lucas anunciaram a primeira gravidez do casal, mas dez dias depois ela sofreu um aborto espontâneo. Os dois ficaram bastante abalados com a situação.

A atriz começou a namorar o Lucas logo depois do fim do namoro com outro empresário, Rômulo Holsback. Kalil chegou a ser apontado como affair de Bruna Marquezine, quando ela foi fotografada sentada no seu colo durante uma viagem aos EUA, em outubro de 2017.