Ivete Sangalo se apresenta em live exibida em várias plataformas Divulgação / TV Globo

Por O Dia

Publicado 30/11/2020 21:10 | Atualizado 30/11/2020 21:44

Esta coluna de apenas seis leitores soube que Ivete Sangalo está caminho do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. A cantora tem uma cirurgia marcada para às 23h desta segunda-feira (30). A mãe de Marcelinho e das gêmeas Helena e Marina vai colocar próteses mamárias e irá fazer uma lipoaspiração no abdômen com o cirurgião Eduardo Pires Fakiani. Ivete, de 48 anos, também aproveitará a equipe para mexer um pouquinho no rosto. Ela vai fazer uma blefaroplastia, que é uma cirurgia estética destinada a remover a pele enrugada e descaída das pálpebras superiores e/ou inferiores.

Procurada, a assessoria de imprensa da cantora não respondeu até o fechamento desta nota.