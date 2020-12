Felipe Carauta Divulgação/Márcio Honorato

Empresário e administrador de carreira e imagem de astros e estrelas da TV há mais de 15 anos, Felipe Carauta aproveitou a quarentena por conta da pandemia do novo coronavírus para se aventurar em uma nova área: a literatura. O novo escritor da praça, ele irá lançar três livros ao mesmo tempo: um adulto, um juvenil e um infantil.

“Escrevo desde que me entendo por gente. Lembro-me agora que por volta dos 14 anos, o meu irmão mais velho aprendeu a formatar o computador e apagou um livro meu com duzentas e poucas páginas já escritas, e eu fiquei péssimo por meses. Esse desejo sempre esteve dentro de mim e, digamos, ficou guardado um tempo numa caixinha. Eu tenho muitas ideias e na quarentena tive um encontro muito feliz com a Alexandra Alexandra Vidal, CEO da editora LIVR(A),que me motivou a colocar em prática meus sonhos e projetos de vida”, conta Carauta.

As obras 'A Fadinha de uma Asa Só', 'Sol e Lua – Sob a Luz dos Holofotes' e 'No Divã com Davi – No Alto da Brooklin Bridge', respectivamente, para os públicos infantil, infanto-juvenil e adulto chegam às livrarias físicas e online a partir deste domingo (6). “Espero que as pessoas leiam sem preconceito e levem com elas as singelas mensagens que eu quis passar através das minhas obras", completa Felipe Carauta.