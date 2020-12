Vitória Regina com Larissa Manoela e Roberta Gasparini Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 01/12/2020 05:00 | Atualizado 01/12/2020 13:09

fotogaleria Em janeiro deste ano, Larissa Manoela comoveu a internet ao adotar um dos cãezinhos resgatados pelo Instituto Luísa Mell, em São Paulo. A atriz, que já tinha nove cachorros - sendo a maioria de raça e três vira-latas, voltou para casa com a vira-lata Vitória Regina. A cadela, no entanto, não ficou muito tempo na casa de Larissa Manoela. Ela foi doada recentemente pela cantora para sua stylist e amiga pessoal, Roberta Gasparini.

Procurada, a assessoria de Larissa Manoela confirma a informação. "Larissa Manoela adotou Vitória Regina, mas depois ela passou a ficar mais tempo no Rio de Janeiro por motivos profissionais. Com isso, passou a conviver menos com os doguinhos. Vitória Regina foi a que mais sentiu a ausência de Larissa, ficou muito tristinha, e isso acabou afetando na convivência com os outros companheiros da casa. Para mantê-la em segurança, com conforto e recebendo uma atenção exclusiva, Vitória tem ficado com uma amiga de Larissa, a Roberta, que não possui outro animal e pode cuidar dela com o mesmo cuidado e amor. Vitória Regina segue próxima de Larissa, elas matam as saudades por meio de ligações de vídeo, assim como costuma fazer com os demais doguinhos - são dez no total - e sob a proteção de uma pessoa de confiança".

Agora, a cadelinha está com uma 'mamãe' nova e ganhou até um perfil só pra ela no Instagram: @vitoria_reginadog. Na descrição da conta, a cachorrinha é definida pela mãe stylist como 'carente, atriz e que apronta bastante'. O perfil de Vitória éseguido pela conta oficial da Larissa Manoela e pelo perfil que a atriz criou para compartilhar registros de seus cães, o @dogsdalarimanoela. A artista tem acompanhado à distância.