Jornalista do 'Fantástico' quebra regra da casa

Uma das normas mais cobradas dentro dos programas do grupo Globo foi quebrada neste final de semana, no 'Fantástico'. Quando uma atração vai ao ar, seja ela no entretenimento, novelas e principalmente, no jornalismo, são cobrados dos responsáveis da área que as roupas dos contratados ou convidados da casa não exibam nenhuma marca ou logo. No caso de convidados que vão aos programas da casa com marcas ou logos visíveis é dada duas opções: trocarem a peça ou esconder a marca com algum tipo de fita por cima.

No último domingo, no entanto, o jornalista Murilo Salviano apareceu em uma reportagem usando uma camisa onde estava em destaque o pássaro que é símbolo da marca Reserva. Apesar de pretinho e básico, ainda assim o pássaro - símbolo da marca - acabou ganhando destaque no vídeo, devido ao fundo cinza claro da camisa.

Parece que nessa dança das cadeiras que vem acontecendo na emissora, alguém anda dando mole com antigas regras da casa. Quem deve estar feliz é a marca, que ganhou um merchandising gratuito em horário nobre.