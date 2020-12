Marcos Mion Reprodução

Por O Dia

Na noite do último domingo, Marcos Mion fez questão de empolgar os participantes de 'A Fazenda' ao dizer que eles estão tão 'picas' com o programa que fizeram a concorrência, no caso, a Globo, ter que mudar o horário da novela. A Rede Globo, de fato, alongou o horário da trama das 21h - 'A Força do Querer' - e o dominical 'Fantástico' para bater de frente com o reality da RecordTV.

Mas o que Mion esqueceu de contar é que a estratégia da emissora carioca tem dado resultado e ambos os programas da família Marinho tem deixado 'A Fazenda' para trás na média geral do Ibope. No confronto do último domingo, enquanto 'A Fazenda' deu 9.9 de média, o 'Fantástico', na Globo, deu 14.9.