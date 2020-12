Sheron Menezzes Reprodução

Por MH

Sheron Menezzes é uma das protagonistas da série 'Maldivas', da Netflix, ao lado de Bruna Marquezine e Manu Gavassi. A atriz gaúcha, de 37 anos, deixou a Globo após 18 anos de casa no início de novembro e vinha negociando em segredo com a plataforma de streaming. Sheron foi só confirmada no elenco no vídeo da divulgação da produção que estreia em 2021, nesta segunda-feira (30). "Ah essa série... ah esse elenco... se eu já estou morrendo agora, imagina quando estrear em dona @netflixbrasil?",escreveu nas suas redes sociais.