Mariana Rios Reprodução

Por O Dia

Publicado 01/12/2020 06:58

Na noite de segunda-feira (29), Mariana Rios resolveu contar o motivo de ter sofrido um aborto espontâneo. A atriz afirmou ter uma doença autoimune; "Eu vou dividir algo muito pessoal com vocês, mas que acho necessário. Assim que eu tive a perda, estava tudo certo, todos os meus exames, tudo normal, o bebê crescendo normalmente, mas senti essa necessidade de investigar o porquê da minha perda e sempre com o pensamento de gratidão, de ter passado por aquilo, de ter aprendido, de ter evoluído e me transformado em uma mulher totalmente diferente."





Mariana continuou o desabafo: "Durante essa investigação e de milhares de exames, nós descobrimos que eu tenho um anticorpo que é altíssimo no meu organismo de uma doença autoimune que provoca o aborto. Na hora eu agradeci. Eu agradeci pelo que eu passei e de poder fazer essa investigação e descobrir que tenho isso, porque se eu não tivesse descoberto isso, eu não saberia que esse anticorpo hoje é forte no meu organismo, eu poderia pegar um voo, sofrer uma trombose, uma embolia pulmonar e acontecer uma fatalidade e até de repente, eu nem estar aqui com vocês. Então tudo na vida tem um propósito", finalizou.