Aline Riscado Reprodução

Por O Dia

Publicado 01/12/2020 16:16 | Atualizado 01/12/2020 17:36

Aline Riscado está fazendo vários trabalhos em Caraíva, no Sul da Bahia, e tem também aproveitado os intervalos entre as sessões de fotos para curtir as praias e os locais badalados do lugar. Mas, a modelo passou por uma situação bem desagradável durante um jantar com amigos. Ela contou que o cantor do restaurante fez comentários depreciativos sobre ela.

"Essa pessoa parou de cantar e começou: 'Estou vendo que tem gente nova, inclusive a Verão (fazendo referência à campanha publicitária protagonizada pela modelo). Depois desse comentário, começaram as ofensas. Ele começou a falar um monte de coisa para me ofender, para me atingir. Sutilmente. Não quero entrar em detalhes do que foi dito, mas foi desrespeitoso, machista e vazio. Não foi sem querer, essa pessoa quis me desrespeitar", começou a desabafar Aline.



Ela contou que várias pessoas que estavam no local, perceberam a situação constrangedora e aí não teve mais clima para ficar com os amigos no restaurante. "A gente tinha acabado de chegar. Sou muito grata aos meus amigos. Todos eles na mesma hora disseram 'estamos juntos, vamos embora'. Me senti muito amada”, explicou Aline.