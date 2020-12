Tatiane Sampaio e Anderson Corrêa Divulgação

Por O Dia

A atriz e modelo Tatiane Sampaio marcou presença na estreia da segunda temporada da série da Discovery Channel, ‘Linha Tenue Transtorno da Mente’, do diretor Anderson Corrêa. O evento, realizado no final de semana, contou ainda, com exposição de quadros e um debate sobre a inclusão da saúde mental através da arte com Marcus Montenegro, CEO da Montenegro Talents, a psicanalista Maria Zilda, o próprio Anderson Corrêa e o artista plástico Edson Antunes Artista. A produção do evento ficou por conta de Savana Figueiredo. Um coffee break ao pôr do sol, encerrou a comemoração.

Graduada em Gestão Pública, Tatiane pretende se mudar para o Rio, em breve, a fim de cursar a Escola de Atores de Wolf Maia e abrir a sua marca de roupas.