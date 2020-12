Luiz Fernando Pinto Reprodução

Por O Dia

Publicado 01/12/2020 18:28

Depois de não renovar os contratos com vários atores, inclusive alguns com anos de casa como Glória Menezes, Tarcísio Meira e Renato Aragão, a Globo mirou agora no departamento de jornalismo. Neste terça-feira (1), Luís Fernando Silva Pinto, correspondente em Washington desde 1986, Cristina Piasentini, diretora de jornalismo em São Paulo, e Silvia Sayão, diretora do Globo Repórter, entre outros, foram comunicados sobre o desligamento da emissora. Todos com mais de vinte e cinco anos na emissora.

Na semana passada, o diretor de Dramaturgia, Silvio de Abreu, foi mais uma baixa na reformulação da alta cúpula e, em agosto, foi a vez de Marcius Melhem, que era diretor de Humor. Ele estava afastado de suas funções desde março por 'motivos pessoais', mas ao retornar acabou dispensado. Melhem havia sido denunciado por assédio moral por algumas atrizes no fim do ano passado.

Publicidade

Nos bastidores da Globo, os boatos de que novas demissões vão acontecer nas próximas semanas e a piada interna é que RH vai ter que distribuir senhas ou agendar atendimentos para evitar aglomeração. Xi!