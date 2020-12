Maria Maya e Laryssa Ayres são fragladas juntas. Reprodução/Instagram Reprodução/Instagram

Por O Dia

Afastadas há poucas semanas, Laryssa Ayres e Maria Maya têm conversado sobre uma possível reaproximação. Segundo a coluna apurou com fontes ligadas ao casal - que está dando um tempo na relação, Laryssa é quem quer muito dar continuidade ao namoro. Maria Maya, no entanto, tem feito como o Zeca Pagodinho e tem deixado 'a vida me levar'. Atualmente Laryssa voltou a morar com a mãe, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio, enquanto Maria segue morando em seu apartamento que dividia com a ex, em Ipanema, na Zona Sul.