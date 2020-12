Mariana Rios e Lucas Kalil Reprodução

Por O Dia

Recém-separada de seu agora ex-noivo, Lucas Kalil, Mariana Rios ainda mora na casa que o ex-casal dividia, localizada no bairro Jardim Europa, área nobre de São Paulo. Mas a atriz não deverá ficar lá por muito tempo. Tudo indica que em breve ela voltará para o apartamento onde morava, já que a casa está no nome do ex, uma vez que foi ele quem pagou pelo imóvel avaliado em R$ 10 milhões. A reforma da residência também foi bancada por Lucas Khalil. Mariana contribuiu com as velhas e boas permutas. Através de parcerias com marcas, ela entrou com os móveis da casa, o paisagismo e parte da decoração.

Agora, depois de terminar seu terceiro noivado, Mariana Rios está em busca de novos trabalhos. Para isso, a atriz e também cantora já tratou de trocar de empresário. Ela, que antes deixava os contratos comerciais nas mãos do pai, agora está sendo gerenciada por Karina Sato, irmã da Sabrina Sato. Mari está focada em fechar novos contratos e voltar a trabalhar como antes.