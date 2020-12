A atriz Claudia Rodrigues votou no Rio de Janeiro AgNews

Ainda internada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, Claudia Rodrigues conseguiu tomar, de forma adiantada, as doses do medicamento importado que estavam previstas para janeiro do ano que vem. Nesta terça-feira (1), a atriz tomou a terceira dose do remédio, que vem dos EUA, e terminou a bateria de exames aos quais foi submetida. Segundo a assessoria de Claudia, os resultados foram ótimos e a atriz finalmente apresentou melhora em seu quadro de esclerose múltipla, uma doença crônica, degenerativa, progressiva e autoimune, que compromete gradativamente o sistema nervoso central.

"Os resultados foram ótimos. Graças a Deus o remédio conseguiu estabilizar a doença degenerativa que estava em progressão, podemos dizer que está freada a doença. As novas lesões que surgiram no cerebelo, apontadas nas ressonâncias realizadas em julho, desapareceram por completo, um dos efeitos da medicação. Tivemos um progresso significativo em relação à progressão da esclerose. A disautonomia, queda brusca de pressão, motivos que levaram sua internação, e que fazem com que a atriz tenha quedas, estão estabilizadas com a medicação", informa a assessoria de imprensa da atriz.