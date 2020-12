Ivy Moraes e Rogério Fernandes Reprodução

Após a polêmica que envolve a traição de Rogério Fernandes, marido da ex-BBB Ivy Moraes, a cerimônia de casamento do casal, que estava prevista para acontecer no próximo dia 10, em Cancún, no México, foi cancelada, segundo informa a assessoria da modelo em comunicado enviado à imprensa.



"Ivy e Rogério decidiram não prosseguir com o casamento após forte abalo psicológico e moral. O 'júri da internet', julgou, sentenciou e tomou partido em vários pontos que não são verídicos. Sendo assim, Ivy e Rogério estão neste momento reclusos, buscado apoio e auxílio profissional para reestabelecer a saúde mental, se apegando a família e pessoas mais próximas para colocarem a mente e o coração nos eixos", informa o comunicado da assessoria de Ivy.

A nota frisa ainda o que esta coluna já havia deixado claro ao divulgar o áudio de Rogério oferecendo a uma ex-affair pagar os R$ 16 mil que deve à ela com sexo: que o empresário estava solteiro na ocasião em que a mensagem de voz foi enviada à moça. "É importante deixar claro que o áudio vazado de Rogério em uma conversa íntima com outra pessoa, ocorreu no mês de ABRIL, momento em que o mesmo encontrava-se SOLTEIRO."

Mas esta colunista ressalta, no entanto, que neste período Ivy já estava eliminada do 'BBB 20' e já estava viajando com Rogério em Goiânia, a trabalho. Na viagem, os dois já estavam, sim, caminhando para uma reconciliação.