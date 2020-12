Barbara Evans Reprodução

Bárbara Evans resolveu colocar um ponto final na polêmica levantada por uma seguidora, após várias fotos de biquíni feitas, recentemente, durante uma viagem para Angra dos Reis. A internauta 'aconselhou' a ex-campeã de 'A Fazenda 6' melhorar a edição de suas fotos para esconder as imperfeições.

"Eu vi um comentário na minha foto falando: 'Você precisa melhorar muito o photoshop. Antigamente eu usava muito Photoshop. Para celulite, estria, essas coisas. Eu usava muito, confesso. Hoje em dia, a única coisa que uso é o realce. Já diminuí muito o meu braço? Já. Já tirei muito essa gordurinha daqui. Mas acho que a gente tem que se aceitar. Ok, te incomoda? Mas você não tem que tirar isso da sua vida real, das suas fotos. Se vocês derem zoom nas minhas fotos, dá para ver a celulite, as manchas que tenho, as estrias. Não tirei nada disso, e não me arrependo. Já tem um tempo que faço isso, não tiro mais", revelou Bárbara.

A modelo contou que não é contra cirurgias plásticas e procedimentos estéticos. "Não sou contra cirurgia plástica, já fiz várias vezes e não nego. Quando quero, faço também. Mas não é por conta disso que mudo minha realidade de hoje, me aceito do jeito que sou. Tem algumas coisas que me incomodam? Tem. Se eu tiver a oportunidade de melhorar isso? Vou fazer. Mas não vou mudar uma foto para o que eu gostaria de ser. Hoje me aceito do jeito que sou. Eu sou assim".