Por O Dia

Publicado 02/12/2020 16:39

Mary Chagas Reprodução

A atriz Bianca Rinaldi, estrela do Musical ‘Silvio Santos Vem Aí’, começa a próxima série de entrevistas no Instagram do ‘Você pode Escutar’? nesta quinta-feira (3). A convidada especial para um debate sobre gênero, feminismo e comunidade LGBTQIA+ é a influenciadora Mary Chagas. As duas vão conversar e discutir essas questões durante todo o mês de dezembro.'Você Pode Escutar’? é um projeto de Bianca para apresentar a diferença entre ouvir e escutar no sentido de aprofundar e querer mudar uma situação.Nesta série de entrevistas a dupla irá falar de identidades de gênero, feminismo, orientações sexuais, como a família pode se abrir mais para o diálogo destes assuntos e também, como as escolas podem fomentar a educação sexual.