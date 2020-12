Ariadna reclama da pulseira Reprodução

Publicado 02/12/2020 17:05 | Atualizado 02/12/2020 17:25

O babado da pulseira da discórdia ainda rende. Ariadna Arantes contou nesta quarta-feira (2) que Laryssa Bottino devolveu a pulseira que havia pegado emprestado há meses, na época em que as duas viajaram juntas com a cantora Anitta pela Europa. Mas, apesar de ter recuperado a joia, a ex-BBB disse que peça voltou com defeito e quer uma nova.

"Bom dia, pessoas. Falei que não ia falar mais desse assunto mas tive que dar um ponto e vírgula rapidinho para dizer uma coisa. Tá todo mundo mandando mensagem perguntando porque eu falei que ia comprar uma nova, então, a gente combinou que ia comprar outra pulseira porque a pulseira veio faltando strass, veio pedras caídas, e todos os cristais verdes estão opacos, porque estão todos arranhados. E aí eu falei para ela que eu queria uma pulseira nova, entendeu? Agora ela está querendo depositar o dinheiro, porque simplesmente não encontra o modelo da pulseira", explicou Ariadna.

"A questão toda não é o dinheiro. A pulseira tinha um valor sentimental e ela não teve o devido cuidado com a minha joia. Enfim, anyway, fazer o que, né? Agora eu vou ter que dar o meu jeito de ter essa pulseira", contou a ex-BBB, que fez uma sequência de Stories no Instagram para falar sobre o empréstimo de uma pulseira para Laryssa Bottino há quase um ano e até ameaçou dar parte na polícia.

Laryssa também veio a público criticando o ataque da ex-amiga nas redes sociais e chamou a postura da ex-BBB de 'mesquinha'.