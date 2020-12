Matheus, a pequena Aya e Giovanna Merola Thais Galardi

Por O Dia

Quem não lembra da famosa comemoração do atacante Bebeto, pela seleção brasileira contra a Holanda, nas quartas de final da Copa do Mundo de 1994, quando o jogador fez o embala neném, em homenagem ao seu filho, Matheus, que havia acabado de nascer? Vinte e seis anos depois, o homenageado daquele dia marca um golaço. No último dia 27 de novembro, a fotógrafa Thais Galardi registrou o momento em que o meio-campo do Coritiba foi pai. A pequena Aya nasceu de parto normal, na maternidade Perinatal, na Barra, fruto do relacionamento de Matheus com Giovanna Merola.