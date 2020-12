Rafaella Santos Reprodução

Por O Dia

'By Rafa' é o nome da nova coleção de uma marca beach fashion bem badalada no Brasil e quem assina os modelos é a irmã de Neymar, Rafaella Santos. "Eu sou apaixonada pelos biquínis da Hypnotize! Estou super animada e orgulhosa com a parceria. Quando elas me disseram que eu ganharia minha própria coleção, com cores lindíssimas inspiradas em modelos que já adoro, não consegui ficar de fora dessa. Amei", contou Rafa que até posou para o catálogo de fotos para a divulgação.