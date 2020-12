Ivy Moraes e Rogério Fernandes Izabella D'Paula/Reprodução de internet

Por O Dia

Publicado 02/12/2020 18:20 | Atualizado 02/12/2020 18:27

O marido de Ivy Moraes, Rogério Fernandes usou as redes sociais para fazer um desabafo sobre o cancelamento do casamento, que seria no próximo dia 10 de dezembro, em Cancún, no México após a descoberta de casos extraconjugais por parte dele. O empresário conta que está com a moral e o psicológico totalmente abalados e saiu em defesa da ex-BBB.

"Ivy é uma mulher única, uma mãe guerreira, batalhadora, honesta, simples e verdadeira! Hoje mais do que nunca consigo ver o tamanho da mulher que está ao meu lado, que não merece estar debaixo de julgamentos e da crueldade da internet e principalmente da minha falha como marido independente do contexto, se estávamos separados ou não. Sou cheio de defeitos, me sobram erros e me faltam muitos acertos, reconheço e sinto vergonha disso...Mas eu preciso me reerguer.", começou Rogério no desabafo.

Ele não negou que a relação do casal atravessa um momento bem difícil. "Estamos em um momento delicado, mas eu vou lutar com todas as forças que há nesse mundo para reestabelecer a minha família e nossa vida em Deus... e farei isso até a última esperança me restar", completou o empresário.