Kim Kim Kardashian e Camila Pérez Reprodução

Por O Dia

Brasileira e massagista em Los Angeles, nos Estados Unidos, Camila Pérez é quem cuida do corpo e, especialmente, do bumbum da celebridade mais comentado do mundo: Kim Kardashian. A influencer bate ponto duas vezes por semana no estúdio para fazer a massagem chamada Massagem High Definition e poder ficar com o popozão na nuca.



Camila começou a trabalhar na área de beleza e estética em 2014, em Miami, cidade turística americana, e quatro anos depois criou o seu próprio método de massagem. Entre vários clientes, Camila também cuida de Bella Hadid, Behati Prinsloo (modelo e esposa de Adam Lavine), Devon Windsor (modelo da Victoria Secrets), Romee strijd (Angel-Victoria Secrets), Shanina Shaik, Rock Barnes e outras.