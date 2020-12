Daniel Dimilly Divulgação

Por O Dia

Com mais de 1 milhão de seguidores em suas redes sociais, Daniel Dimilly estourou na internet fazendo os conhecidos challenges, vídeos curtos na sua maioria composto por desafios, parodias e dublagens.



Tamanho sucesso lhe rendeu milhões de vizualizações em seus vídeos, fazendo com que o jovem cantor de 21 anos iniciasse assim o seu primeiro projeto musical. Com estilo Pop Funk, Dimilly aproveitou o período da quarentena causada pelo COVID-19 para reunir seu repertório e definir melhor seu estilo, ainda sem data do primeiro EP , que será lançado no início de 2021.



"É a realização de um sonho, amo cantar e com toda essa visibilidade que a internet me trouxe, vi a oportunidade de expressar a minha arte, preso dentro de casa por conta da quarenta aproveitei para preparar meu repertório".