Luisa Mell está triste com Larissa Manoela. A apresentadora e ativista fez um longo post criticando a atriz a cantora por ter doado a vira-lata, Vitória Regina, adotada no Instituto Luisa Mell. "Estou sendo marcada em milhares de comentários a respeito da @larissamanoela que doou a cachorrinha Vitória, adotada do @institutoluisamell Confesso que fiquei muito triste quando vi a noticia na internet e com a resposta da assessoria da @larissamanoela que alegou que, por compromissos profissionais, a Larissa não tinha tempo de cuidar da Vitória. Mas fiquei mais triste ainda por saber que ela tem outros cães, todos de raça e apenas a vira-latas Vitoria foi doada.



"Sinto que alguém que inspira tanta gente, que batalhou tanto na vida trabalhando desde cedo para chegar aonde chegou, de esse exemplo quando se trata de uma vida. Adotar um cãozinho deve ser sempre um ato de amor. Uma vida não pode ser tratada como um objeto. Cães, gatos e outros animais criam laços de amor, se apegam e se acostumam com o ambiente em que vivem. Vitoria já tinha uma historia de abandono, de negligencia antes da adoção. Passou anos com a Larissa e agora, terá que recomeçar. Estou com o coração em pedaços", continuou Luisa, que completou: "Realmente uma pena que isso tenha terminado dessa forma para a Vitoria. Meu compromisso sempre será com os animais".