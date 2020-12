Rodrigo Globo/Paulo Belote e reprodução

Por O Dia

Publicado 02/12/2020 21:09

A atriz Nicette Bruno continua internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Casa de Saúde São José, no Rio, após complicações causadas pela Covid-19. O quadro de Nicette foi atualizado na noite desta quarta-feira (2) e, segundo, o boletim médico, o estado de saúde de Nicette é grave e ela está com uma pneumonia provocada pelo coronavírus.



"A paciente Nicette Bruno encontra-se internada na UTI da Casa de Saúde São José com quadro de pneumonia causada pelo COVID-19. Ela está sedada, intubada e respirando através de um ventilador mecânico. Seu quadro é considerado grave. Ela segue sob cuidados intensivos e acompanhada por equipe médica assistente, além de equipe multidisciplinar do hospital", diz o comunicado.