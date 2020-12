Luane Dias Reprodução

Luane Dias e Deborah Loren, vizinha de porta de um condomínio em Jacarepaguá, vão estar frente a frente, hoje à tarde, no 16º Juizado Especial Criminal do TJRJ, na Taquara, para uma audiência de acordo de um processo de injúria e difamação movido pela dona de casa contra a ex-participante de ‘A Fazenda’. No início de setembro, as duas protagonizaram uma confusão no corredor do 5º andar por conta da utilização da área

comum do prédio para a pintura de ferros. Deborah teria sido chamada de ‘cracuda’ e ‘piranha’ por Luane, após reclamar do cheiro forte de tintas e ter sugerido que o serviço fosse feito dentro do apartamento da ex-peoa.

Além de ter feito um Boletim Policial, Deborah também registrou as ofensas e xingamentos no livro de ocorrência do condomínio e pediu providências ao proprietário do apartamento, que segundo ela, não é Luane Dias.