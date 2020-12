Ivy Moraes e Rogério Fernandes Reprodução

Por O Dia

Publicado 03/12/2020 05:00 | Atualizado 03/12/2020 16:35

Depois de esta coluna mensageira do caos tornar pública a traição sofrida pela ex-BBB Ivy Moraes, a assessoria da modelo comunicou que o casamento dela com o empresário Rogério Fernandes em Cancún, no México, no próximo dia 10, está cancelado. Disse também que os dois estão ‘reclusos’ para colocar a ‘mente e o coração nos eixos’. O comunicado dá a entender que quem cancelou o casamento foram os noivos. No entanto, fontes ligadas ao casal garantem que quem desistiu, na verdade, foram os patrocinadores do evento, que acharam por bem não associar a imagem de suas empresas com o escândalo da traição.

*Atualização: O cerimonialista do casamento de Ivy, Junior Donatto, entrou em contato com a coluna para esclarecer que a decisão de não ter mais casamento foi, de fato, do casal. "Estou sendo questionado incessantemente a respeito do casamento da Ivy Moraes e do Rogério Fernandes, previsto para o próximo dia 10, em Cancun, através da agência Love Trips Brasil. Por este motivo resolvi fazer este esclarecimento público que, de minha parte, encerra esta questão. Após uma reunião realizada com os interessados, o casal decidiu cancelar o evento e todos nós entendemos e respeitamos esta decisão, movidos que somos apenas pela empatia e pelo não julgamento."



Publicidade

fotogaleria



“Acho que é a melhor opção pra mim agora. Ficar sozinho e longe do Luís Miguel estava complicado. Estar nessa situação toda é mais complicado do que eu ficar com ela. Se você me pergunta se eu tô apaixonado por ela, não tô. Eu não sou apaixonado pela Ivy. Eu gosto dela, gosto da nossa família e tudo isso pesou muito mais na minha escolha do que aquela coisa de ‘eu não consigo viver sem a Ivy, eu sofro por causa dela’. […] Eu não sinto (mais nada pela Ivy) é uma coisa que eu acho que tenho que construir”, conta Rogério, que apesar de se mostrar disposto a ‘reconstruir’ seus sentimentos por Ivy, cinco meses depois traiu a mãe de seu filho com outra mulher - que não é esta da conversa - em um motel de Belo Horizonte.



Repararam na data do diálogo? Dia dois de maio. No dia anterior, Ivy e Rogério anunciaram publicamente a reconciliação. Agora lembram do áudio do Rogério sugerindo à mesma moça da conversa acima pagar a dívida que tem com ela com sexo? Pois bem. Esse áudio - que deixou a internet chocada com tanta baixaria citada pelo empresário, é de 30 de abril. Na ocasião, Rogério, de fato, ainda estava ‘solteiro’ - e a própria assessoria da Ivy confirma essa informação. Mas o que a assessoria esqueceu de falar é que, neste mesmo período, Rogério, apesar de oficialmente ainda solteiro, já tinha embarcado com Ivy para Goiânia na primeira vez que ela esteve na cidade a trabalho. Nesta viagem, os dois já estavam, sim, em reconciliação. E o diálogo acima não deixa a menor dúvida disso. A relação ainda não era oficial porque Ivy tinha pendências a resolver pessoalmente com seu então namorado, Fernando Borges, quando chegasse em Belo Horizonte. E Rogério já sabia disso.



“Eu não falei nada sobre o relacionamento dela, a mãe dela não falou nada pra ela e ela tomou a decisão dela no Rio de Janeiro, quando saiu da casa. Ela ligou pra ele e disse: ‘olha, é muita informação pra mim. Deixa eu me organizar primeiro’. E aí parece que ele postou uma foto dela, ela não comentou nessa foto postada, no outro dia ela teve gravação o dia inteiro no Rio e não teve tempo e na terça-feira chegou aqui e ficou com a família dela. Aí ele foi lá e deletou as fotos dela. Quando ele deletou as fotos dela, ela falou assim: ‘bom, acho que agora ele entendeu o recado, que eu não tô nessa fase mais’”, revela Rogério sobre o término de Ivy com Fernando. Pois bem. Esta coluna deve dizer o quanto o cancelamento deste casamento foi um livramento para Ivy. Em conversa com sua ex-affair, no dia 2 de maio deste ano - data em que Ivy estava sozinha em Goiânia trabalhando, Rogério Fernandes, que na ocasião já havia reatado o relacionamento com a ex-sister, garante não ser apaixonado pela ex-BBB e que retomou o casamento em nome da família.“Acho que é a melhor opção pra mim agora. Ficar sozinho e longe do Luís Miguel estava complicado. Estar nessa situação toda é mais complicado do que eu ficar com ela. Se você me pergunta se eu tô apaixonado por ela, não tô. Eu não sou apaixonado pela Ivy. Eu gosto dela, gosto da nossa família e tudo isso pesou muito mais na minha escolha do que aquela coisa de ‘eu não consigo viver sem a Ivy, eu sofro por causa dela’. […] Eu não sinto (mais nada pela Ivy) é uma coisa que eu acho que tenho que construir”, conta Rogério, que apesar de se mostrar disposto a ‘reconstruir’ seus sentimentos por Ivy, cinco meses depois traiu a mãe de seu filho com outra mulher - que não é esta da conversa - em um motel de Belo Horizonte.Repararam na data do diálogo? Dia dois de maio. No dia anterior, Ivy e Rogério anunciaram publicamente a reconciliação. Agora lembram do áudio do Rogério sugerindo à mesma moça da conversa acima pagar a dívida que tem com ela com sexo? Pois bem. Esse áudio - que deixou a internet chocada com tanta baixaria citada pelo empresário, é de 30 de abril. Na ocasião, Rogério, de fato, ainda estava ‘solteiro’ - e a própria assessoria da Ivy confirma essa informação. Mas o que a assessoria esqueceu de falar é que, neste mesmo período, Rogério, apesar de oficialmente ainda solteiro, já tinha embarcado com Ivy para Goiânia na primeira vez que ela esteve na cidade a trabalho. Nesta viagem, os dois já estavam, sim, em reconciliação. E o diálogo acima não deixa a menor dúvida disso. A relação ainda não era oficial porque Ivy tinha pendências a resolver pessoalmente com seu então namorado, Fernando Borges, quando chegasse em Belo Horizonte. E Rogério já sabia disso.“Eu não falei nada sobre o relacionamento dela, a mãe dela não falou nada pra ela e ela tomou a decisão dela no Rio de Janeiro, quando saiu da casa. Ela ligou pra ele e disse: ‘olha, é muita informação pra mim. Deixa eu me organizar primeiro’. E aí parece que ele postou uma foto dela, ela não comentou nessa foto postada, no outro dia ela teve gravação o dia inteiro no Rio e não teve tempo e na terça-feira chegou aqui e ficou com a família dela. Aí ele foi lá e deletou as fotos dela. Quando ele deletou as fotos dela, ela falou assim: ‘bom, acho que agora ele entendeu o recado, que eu não tô nessa fase mais’”, revela Rogério sobre o término de Ivy com Fernando.

Ouça o áudio:

Publicidade