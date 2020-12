Maycon Divulgação

Por O Dia

Mesmo com a experiência de ter passado pelo 'Big Brother Brasil', o mineiro Maycon Santos foi o primeiro eliminado do reality Na Sua Casa Brasil, programa 100% virtual que acontece no Instagram, no último domingo. Ele assumiu ser o integrante misterioso que mandava para os participantes emojis para desestabilizar os outros 15 participante.

Psicólogo, Maycon revelou que quis testar o emocional dos rivais com as mensagens. “Nunca tive nada contra ninguém. Desde que entrei no programa nunca conversei com ninguém lá dentro. Só mandava os emojis porque queria analisar o emocional de cada um. Queria ver quem tinha o psicológico fraco”, contou.

Publicidade

O reality 'Na Sua Casa Brasil é o primeiro reality totalmente na internet. A primeira temporada estreou em abril e o sucesso foi tão grande que a segunda temporada aconteceu em agosto e agora a produção entra na a terceira. A votação é feita pelo público através do site do Na Sua Casa Brasil (nasuacasabrasil.com.br).