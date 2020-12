Beth Goulart e Nicette Bruno Reprodução

Publicado 03/12/2020 16:04

Beth Goulart voltou a fazer um vídeo nas redes sociais nesta quinta-feira (3) pedindo orações para a mãe, Nicette Bruno. "Faz uma semana que eu não vejo a minha mãe. Todos sabem que ela está doentinha, o estado é delicado e pede muitos cuidados, mas eu tenho muito fé. Acredito que a fé é um presente de Deus e é uma forma de enfrentarmos as dificuldades positivando as coisas, acreditando que vamos vencer e superar qualquer obstáculo. Esse vírus é surpreendente", começou a também atriz.

Beth revelou que conta com a força e energia dos amigos, parentes e fãs para se sentir mais forte e esperançosa na recuperação da mãe e pediu uma oração especial para Nicette.

Nicette Bruno, de 87 anos, segue internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Casa de Saúde São José, no Humaitá, na Zona Sul do Rio. Ela foi internada com Covid-19 e seu quadro de saúde é considerado grave. De acordo com um boletim enviado pela unidade médica, a atriz continua intubada , sedada e respirando com auxílio de um ventilador mecânico.







