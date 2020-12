Bruno Diegues Reprodução Instagram

Publicado 03/12/2020 16:27

Ex-vocalista do Jeito Moleque, Bruno Diegues lança nesta quinta-feira (3), a canção 'Não Tem Pra Ninguém'. A faixa chega numa versão exclusiva em todas as plataformas digitais. O lançamento marca a volta do cantor em carreira solo no projeto 'Dez Das Antigas', onde o artista interpreta os dez maiores sucessos de sua carreira. A cada lançamento, um momento de nostalgia dos anos 2000 marcado por tantos sucessos do Jeito Moleque.



O clipe da faixa foi gravado no Rio de Janeiro. "O Rio é uma cidade que sempre me acolheu, este clipe traz um tom de agradecimento aos cariocas e exalta as belezas naturais desse lugar ensolarado", adianta Bruno.

