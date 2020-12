William Bonner e Natasha Dantas Arquivo / Ag. News

Publicado 03/12/2020 16:31

Desde que revelou nesta quarta-feira (2) o diagnóstico de um câncer de útero em estágio inicial, Fátima Bernardes vem recebendo apoio de familiares, amigos e fãs. E quem fez questão de deixar uma mensagem para a apresentadora nas redes sociais foi a atual mulher de William Bonner, Natasha Dantas. "Deus é contigo! Maior força não há! Sua família, amigos e todos que te amam também! Essa vitória já é sua", escreveu a fisioterapeuta na publicação da jornalista sobre a doença.

Natasha Dantas e Wiliam Bonner estão casados há dois anos. O apresentador do Jornal Nacional teve um casamento de 26 anos com Fátima Bernardes, e eles se separaram em 2016. Os dois tiveram os trigêmeos Vinícius, Beatriz e Laura.



No Instagram, Fátima, de 58 anos, afirmou que vai passar por cirurgia e que deve se afastar do trabalho. Ela disse que o diagnóstico foi feito durante uma série de exames de rotina.

