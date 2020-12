Luccas Neto DIVULGAÇÃO

Por O Dia

Publicado 03/12/2020 16:32

Em adaptação do clássico conto de fadas 'João e o Pé de Feijão', de Benjamin Tabart, os personagens de Luccas Neto e da atriz juvenil Giovanna Alparone falam às crianças sobre empatia, solidariedade e a importância de cuidar da natureza em uma narrativa cheia de aventuras. O livro chega às lojas em dezembro pela Pixel, selo jovem da editora Ediouro. Com projeto em capa dura e miolo supercolorido, os livros da coleção passam pela avaliação de uma equipe de pedagogos e educadores, recebendo então um selo de aprovação pedagógica.

E os projetos não param. Além do lançamento do livro, Luccas também fará apresentação inédita do show 'Luccas Neto e A Escola de Aventureiros - O Musical' no dia 20 de dezembro, às 17h, na Jeunesse Arena, em formato híbrido. Com parte do público presencial e parte acompanhando online. O evento seguirá com todas as medidas de segurança e distanciamento social.