fotogaleria Quem pensou que a treta virtual entre a ex-BBB Ariadna Arantes e a influenciadora Laryssa Bottino terminou depois da tão falada pulseira verde ser devolvida, achou errado. A confusão em breve deve seguir para a esfera judicial. Lary Bottino acionou seus advogados para iniciar uma ação contra a maquiadora o quanto antes, na qual a defesa de Lary deve pedir R$ 30 mil de indenização.

"Estou entrando com medidas jurídicas contra Ariadna Arantes, por difamação e uso indevido de imagem. Em nenhum momento pensei que precisaria chegar a este ponto, ainda mais por um motivo tão baixo e que poderia ter sido resolvido de maneira muito mais simples. Entendo que ela possa ter se sentido desrespeitada pela demora no retorno das minhas mensagens, embora eu jamais tenha feito isso de propósito, e sim pelo excesso de trabalho e preparação para minha cirurgia. Mas isso jamais justificaria ter minha vida e minha imagem expostas da maneira que foram", diz Laryssa em comunicado enviado à esta coluna com exclusividade.

A influencer diz ainda estar sendo vítima do ódio da internet e sendo taxada de 'ladra da pulseira'. "Eu e minha família temos recebido xingamentos, ofensas e humilhações o tempo todo, por um ato de alguém que considerava minha amiga. A internet não é terra de ninguém. Precisamos ter cuidado e responsabilidade com nossas ações e pensar nas consequências que elas podem ter na vida das pessoas. Quando eu acordei da cirurgia, o mundo estava em cima de mim me chamando de ladra da pulseira. Isso é algo muito sério e que pode prejudicar muito a minha carreira. Eu não sou essa pessoa que a Ariadna pintou."

Lary acredita que Ariadna tenha iniciado a confusão de forma premeditada para conseguir voltar a ter mídia quando chegasse ao Brasil. "Ela não precisava disso, foi uma oportunista, pois sabia que eu entraria em cirurgia e não teria como me defender naquele momento. Depois ela ainda disse que foi culpa da Lua, que estava em Gêmeos e ela ficou impaciente, insensível e não pôde esperar eu sair da cirurgia. É tudo muito ridículo e premeditado."

Laryssa ainda nega que tenha devolvido o acessório danificado à ex-amiga. "Minha mãe deixou na casa da irmã dela e a pulseira estava inteira. E aí do nada essa pulseira me aparece com defeito? Minha mãe ficou indignada com isso e eu também. Eu estava usando a pulseira direto pra não perder, porque eu sou relaxada. E ela sabia disso. Mas se estava incomodando a ela eu manter a pulseira no braço, ela poderia ter falado comigo, porque ela tinha abertura para isso. Quando cheguei da viagem a primeira coisa que fiz foi avisa-la que a pulseira estava comigo e que eu iria devolver", diz a ex-participante do reality 'De Férias com o Ex'.