Silvia Regina, viúva de Mr Catra, que morreu há dois anos vítima de um câncer no estômago, disse sim ao convite para participar de um reality show. A empresária vai estar na sétima edição da atração virtual, 'De Férias na Ilha'. com previsão de estreia no dia 3 de janeiro. O direção do programa, que acontece no aplicativo Telegram e por meios de lives no Instagram, escolheu um elenco de subcelebridades e Silvia foi o primeiro nome a ser revelado do grupo de participantes.