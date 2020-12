Fernanda Venturini faz stand-up paddle na Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio Ag. News

Por O Dia

Em entrevista para o podcast do escritor Eron Falbo, Fernanda Venturini contou que a reposição hormonal a livrou dos antidepressivos e das dores que sentia no corpo, por causa de anos praticando o vôlei de alto rendimento. Agora, ela é adepta do ciclismo, pratica de vez em quando o stand-up paddle e já pensa em se aventurar no kitesurfe.