Dupla Luiza e Maurilio lança novo álbum: 'Ensaio Acústico 2'

Luiza e Maurilio Divulgação

Por O Dia

Tem álbum novo na praça. A dupla Luiza e Maurilio lança nesta sexta-feira (4) em todas as plataformas digitais, o novo disco chamado, 'Ensaio Acústico 2'. “Mesmo com toda a pandemia, a distância dos palcos, continuamos produzindo e trabalhando para abastecer os nossos fãs. Esse trabalho é um EP com oito faixas, sendo quatro inéditas, e é mais uma aposta nossa na carreira da dupla”, afirma Luiza.



Na relação das músicas estão as já conhecidas do público: 'Inamorável', 'Pode Sumir', 'Parabéns por Me Perder' e 'Razão das Minhas Biritas' que, inclusive, com a estreia do álbum, passa a ser a faixa de trabalho dos sertanejos. As músicas inéditas são: 'Traumas Recente', 'Cuida Bem de Você', 'Palpite' e 'Última Vez'.

Na relação das músicas estão as já conhecidas do público: 'Inamorável', 'Pode Sumir', 'Parabéns por Me Perder' e 'Razão das Minhas Biritas' que, inclusive, com a estreia do álbum, passa a ser a faixa de trabalho dos sertanejos. As músicas inéditas são: 'Traumas Recente', 'Cuida Bem de Você', 'Palpite' e 'Última Vez'. "Cada estreia nossa, cada disco, cada música é uma alegria muito grande. O público aceita bem o nosso trabalho e tem nos dado muitos presentes com os resultados. São muitas visualizações e muitos acessos nos streams. Tem dado um acalento pra gente que vive de música neste período difícil. Esse álbum, sem dúvidas, é sucesso garantido!", finaliza Maurilio.