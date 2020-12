Fátima Bernardes Reprodução / Instagram

Por O Dia

Publicado 03/12/2020 21:32 | Atualizado 03/12/2020 21:39

Fátima Bernardes revelou ter um câncer em fase inicial nesta quarta-feira (2). Afastada do seu programa na Globo, a apresentadora apareceu no dia seguinte em uma live com Bráulio Bessa, um dos parceiros da sua atração e se emocionou com um poema lido pelo amigo. "Difícil! Deixa eu beber uma água. Lindo!", disse ela, visivelmente emocionada no final da leitura.

"Minha amiga, sua CURA será seu maior RECOMEÇO", escreveu Bráulio para Fátima.



Confira o texto:



"Recomece a sonhar. Enfim, é preciso de um final pra poder recomeçar, como é preciso cair pra poder se levantar. Nem sempre engatar a ré significa voltar. Remarque aquele encontro, reconquiste um amor, reúna quem lhe quer bem, reconforte um sofredor, reanime quem está triste, reaprenda na dor. Recomece, se refaça, relembre o que foi bom, reconstrua cada sonho, redescubra algum dom. Reaprenda quando errar, rebole quando dançar. E se, um dia, lá na frente, recupere sua fé e recomece novamente".





