Publicado 04/12/2020 02:00 | Atualizado 04/12/2020 22:47

Filha do humorista Guiga Ferreira, Carolina é a mais nova youtuber infantil. Aos sete anos de idade, a menina tem chamado a atenção na internet pela desenvoltura e carisma ao interagir com o seu amigo e companheiro no programa, 'Mico', interpretado pelo pai.

Guiga Ferreira é ator, trabalhou durante anos na Globo como no humorístico Zorra Total, além de atuar em várias produções da emissora. Em conversa com a coluna, Guiga falou do sucesso da filha: "Carol chama as outras crianças de meus pirulitos e com isso recebeu carinhosamente o apelido de menina pirulito". Em breve Carolina entrará em estúdio e gravará uma música que fala sobre sua grande paixão: os slimes. A canção se chamará 'Feliz da Vida'.

