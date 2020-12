Carolina Ferreira, filha do ex-Zorra Total Guiga Ferreira é a mais nova Youtuber infantil

A mais nova Youtuber infantil Carolina Ferreira está fazendo o maior sucesso em seu canal no YouTube.

A menina de apenas 7 aninhos, é filha do talentoso humorista Guiga Ferreira que durante anos participou do humorístico Zorra Total na Rede Globo com os emblemáticos personagens 'Da Boina' e o porteiro 'Demétrio' do quadro 'Dadá Dodó'.



No canal 'Carol Vai Brincar Com Você', a Youtuber com toda sua desenvoltura, simpatia e carisma interage com seu grande amigo 'Mico', interpretado pelo papai Guiga.

A cada dia o número de inscritos e visualizações aumentam no canal e Carol já está deixando sua marca no coração de cada amiguinho com o bordão 'Pirulitos do Meu Coração Gigante'. Em conversa com a coluna, Guiga Ferreira falou do sucesso da filha: "Carol chama as outras crianças de meus pirulitos e com isso recebeu carinhosamente o apelido de menina pirulito." Em breve Carolina entrará em estúdio e gravará uma música que fala sobre sua grande paixão: os slimes. A canção se chamará 'Feliz da Vida'.

No link abaixo vocês podem conferir a fofura da Carolina Ferreira e também sua música chicletinho "Vem pro canal se inscrever, Carol vai brincar com você":