Marisa D'Amato Divulgação

Por O Dia

Influenciadora e DJ, Marisa D'Amato resolveu falar pela primeira vez sobre a sua sexualidade. Filha da diretora da Globo, Cris D'Amato, ela descobriu recentemente que é bissexual e confessou ter levado um susto ao perceber que tinha se apaixonado pela atual namorada. Marisa também revelou que sofreu pressão por assumir a sua orientação sexual.

“Eu sofri muita pressão de todas as partes para me assumir, como se já não bastasse a confusão que estava na minha cabeça em saber o que eu realmente era depois de 26 anos. Eu diria que tenho sorte em ter os pais que eu tenho, meus irmãos e primos. Eles me disseram: '“tudo bem, só quero que você seja feliz'. Apesar disso, acredito que tenha sido um choque por causa dos meus relacionamentos longos com homens até os 25 anos de idade", pontuou.

Publicidade

Com mais de 100 mil seguidores no Instagram, Marisa contou que tem projetos e pretende usar todas as ferramentas para que as pessoas compreendam a importância de normalizar cada vez mais a questão da bissexualidade. "Pretendo sempre trazer o assunto as pessoas que me seguem, sugerir debates, afinal de contas, eu sou bissexual, leio sobre o assunto, mas sempre podemos aprender mais. E também temas dentro da bissexualidade para que cada vez mais pessoas se sintam bem, tranquilas e normais por se entenderem bissexuais", explicou Marisa.