DJ Azeitona Divulgação

Por O Dia

Publicado 04/12/2020 11:03

Caro leitor, você provavelmente nunca ouviu falar em Daniel de Jesus Cardoso. Mas se a gente o chamar pelo nome artístico... Com 23 anos e cria do Complexo do Alemão, DJ Azeitona ganhou o Brasil inteiro depois de estourar no Tik-Tok. Com mais de 1 milhão de seguidores, ele embalou seu primeiro sucesso: a música 'Para de falar'. O hit ganhou tanta força na internet, que vários artistas fizeram vídeo. A música estourou no Brasil e, por conta disso, DJ Azeitona recebeu um convite para gravar o clipe da canção com a Kondzilla!

O videoclipe foi lançado dia 3 de novembro e já nas primeiras 24h entrou em alta no Youtube com mais de 1 milhão de visualizações. Hoje, o clipe já está com quase 5 milhões! Assista!