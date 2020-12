Ex-BBB Ariadna Arantes Reprodução

Por O Dia

Publicado 04/12/2020 12:19

Depois que a influenciadora Laryssa Bottino confirmou à esta coluna que irá processar a ex-BBB Ariadna Arantes, eis que a maquiadora resolveu se pronunciar sobre a ação movida por difamação e uso indevido da imagem da ex-participante do 'De férias com o ex'. Ariadna rebateu alguns pontos do discurso de Laryssa.

"Ela está alegando que entregou minha pulseira novinha, sem defeitos e que a mãe dela está passada (indignada). Eu nem atendi ela na porta. Eu tenho testemunhas e eu não sou louca de quebrar uma pulseira que é minha pra tirar proveito disso. Não quero tirar proveito disso, só quero o que é meu. [...] Na mesma hora que a pulseira chegou, eu fiz o vídeo e publiquei nos stories. Voce não vai conseguir apagar todas as nossas conversas do whats, porque eu já tirei print de tudo", diz Ariadna em tom de revolta.

A maquiadora ainda diz que não acusou a ex-amiga de roubo e afirmou que registraria um boletim de ocorrência por outro motivo. "Pode me acusar do que você quiser, mas eu nunca falei que você me roubou. Quando falei que iria fazer o boletim de ocorrência, era por apropriação indébita. Mas você veio e me devolveu a joia. Na hora que me devolveu eu fiz o vídeo pra te mostrar que a joia estava opaca. A gente conversou e você falou que iria comprar uma nova. Falou que ia me depositar o dinheiro. Como você está agora dizendo que a joia estava íntegra? Deixa de ser mentirosa, tenha mais caráter. O mundo não gira em torno de você, patricinha."

Laryssa Bottino prometeu pedir R$ 30 mil de indenização na ação judicial, mas Ariadna garante que o máximo que ela irá conseguir é o pagamento de cesta básica. "Como você disse que eu sou pobre e não tenho dinheiro pra nada, vai me processar em 30 mil e vai conseguir de mim uma cesta básica."

Por fim, Ariadna chamou Lary de soberba e deu lição de moral. "Você está querendo fazer com que eu seja a vilã. Não é mais fácil ter humildade, pedir desculpa e reconhecer que você errou? Comprar uma pulseira nova pra mim e acabar com essa história? Você é soberba e está querendo sair por cima."