Publicado 04/12/2020 11:27 | Atualizado 04/12/2020 11:36

Quem viu as polêmicas envolvendo Mc Kevin e a ex-namorada dele, em uma balada de São Paulo, não imagina que o cantor está neste momento internado no Hospital Vitória, na capital paulista. O funkeiro deu entrada na unidade após sofrer um acidente de carro na madrugada desta sexta-feira (4). As primeiras informações que esta coluna recebeu davam conta de que Kevin teria sido internado na UTI e que o estado dele era grave. No entanto, a coluna procurou a assessoria do artista, que confirmou a internação e o acidente, mas garante que ele está bem e que segue apenas em observação.

Nesta madrugada, Kevin estava curtindo a noite com amigos, quando foi até uma casa noturna onde estava sua ex-namorada, Deolane Bezerra. No local, foram registradas imagens em que o cantor aparece envolvido em uma confusão. Segundo imagens publicadas pelo Instagram Gossip do Dia, Kevin, que segundo relatos estaria transtornado, teve que ser contido por seguranças da casa noturna, após tentar acessar o camarote da ex.

