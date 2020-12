Anitta Reprodução

Por O Dia

Publicado 04/12/2020 15:40 | Atualizado 04/12/2020 16:07

Anitta já está pensando em 2021. Menos de um mês para o final de 2020, a cantora revela que neste ano, mesmo que forçada por conta da pandemia do novo coronavírus, ela finalmente seu deu o direito de ter férias e pensar. Aprendeu a não criar expectativa todo tipo 'se acontecer, bem e se não acontecer, está tudo bem também'. "No início, foi difícil. Sabia como seria a minha vida até o final do ano. Agora, estou adorando não saber. Dei­xei pra trás pressa, ansiedade e agonia”, conta.

Aos 27 anos, em entrevista a Marie Claire, ela abre o coração sobre os áudios e conversas divulgados falando mal de outros famosos, como Preta Gil e Simaria, por exemplos, e nega que tenha perdido amizades. Não toca no nome de Ludmilla."As pessoas precisam parar de dar mais valor a um desentendimento do que a 20, 30 parcerias de sucesso, de amizade. A minha frase é: ‘Não quero guerra com ninguém’. Sou a mais pacífica, embora tenha fama de não ser. Estou aberta a todos os entendimentos. Quem nunca teve desentendimentos na vida?”, questiona já cortando o assunto sobre a ex-amiga.