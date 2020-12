Naiara Azevedo Reprodução

Naiara Azevedo fez um desabafo na madrugada desta sexta-feira (4) nos stories do Instagram sobre a sua real situação financeira, após nove meses sem poder trabalhar. A cantora pediu a volta da rotina de shows, que foram cancelados no início da pandemia do coronavírus no Brasil, em março. A sertaneja assumiu que está com dívidas. "Eu preciso trabalhar. Estou com saudade do palco? Estou! Mas eu estou com saudade de pagar as minhas contas em dia também. E ninguém está preocupado com isso. O que a gente ganhou em cinco anos está torrando tudo agora", revelou a sertaneja.

Naiara também contou que está sendo processada desde que precisou demitir alguns funcionários da sua equipe e reclamou da classe artística com o apoio do marido e empresário, Rafael Cabral. Se a classe artística não se juntar e parar com essa hipocrisia, não vai dar certo. Olha o tamanho do país, esses governantes não ligam para a classe artística. Então, a esses artistas: Parem de ser idiotas, orgulhosos, deem a cara a tapa, digam que suas contas estão atrasadas".

A sertaneja ainda mandou um recado para o presidente Jair Bolsonaro. "Bolsonaro, meu coleguinha, é tu que representa o Brasil? É tu que manda na porra toda? Pois bem, então quero resolver meu negócio com você. Eu, em nome dos meus amiguinhos artistas que não têm coragem de falar contigo, estamos precisando resolver a nossa situação, bater um 'lero'. Vamos marcar um encontro? Eu, você e uma galera para resolver isso aí? O que você vai fazer pela gente? Não está dando mais aqui, não. Ou resolve ou resolve".